Echeverri Lazio, i biancocelesti studiano il piano per portarlo in Italia: tutti i dettagli

In casa Lazio continua a tenere banco il nome del giocatore del Manchester City, Echeverri, finito nel mirino dei biancocelesti

La Lazio rimane sempre attiva sul mercato e negli ultimi giorni uno dei nomi che più volte è stato chiamato in causa è quello di Claudio Echeverri, arrivato poco fa al Manchester City dal River Plate per una cifra di circa 18 milioni di euro.

La sua permanenza in Inghilterra però potrebbe durare poco, dato che fino a questo momento non è ancora mai stato convocato da Guardiola. Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, la Lazio starebbe studiando il piano per portarlo in Italia, con la strategia vincente che potrebbe essere quella del prestito.