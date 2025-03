Echeverri Lazio, il City ha deciso il futuro del giocatore

Condividi via email

Echeverri Lazio, il club inglese ha preso la sua decisione sul futuro del calciatore che piace anche ai biancocelesti: i dettagli

Nonostante manchino alcuni mesi alla sessione estiva, la Lazio è già a lavoro per anticipare i tempi e in particolare le dirette concorrenti, e assicurarsi i giocatori giusti per la prossima annata.

Ma per l’anno prossimo a meno di clamorosi colpi di scena, Baroni dovrà rinunciare ad Echeverri, sul quale i biancocelesti avevano messo gli occhi per il nuovo centrocampo che verrà. Il Manchester City infatti che detiene il cartellino del ragazzo, ha deciso di mandarlo in prestito ad un altro club.

A confermarlo è TyC Sports spiegando che la squadra in questione è il Girona, e che quindi con questa presa di posizione del club inglese, le aquile vedono sfumare il possibile arrivo del giocatore