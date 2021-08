Dzeko verso l’Inter, ma non solo. Da Correa alle altre ipotesi

Dzeko si avvicina all’Inter, ma i nerazzurri non si fermeranno al bosniaco. Ancora vive le piste Zapata e Correa

La sempre più vicina cessione di Romelu Lukaku al Chelsea sconvolge il mercato dell’Inter e non solo, si prospetta un effetto domino con i nerazzurri grandi protagonisti. Il primo rinforzo per Simone Inzaghi potrebbe essere Edin Dzeko, che sembrava destinato a rimanere alla Roma, ma che ora si avvicina sensibilmente all’Inter. Marotta e Ausilio però, non si potranno fermarsi qui.

Una delle ipotesi porta all’acquisto, oltre al bosniaco, di Duvan Zapata dall’Atalanta, impegnata nella ricerca del sostituto. In questo modo Inzaghi avrebbe due prime punte da alternare, più Lautaro e Sanchez ad agire alle spalle del centravanti.

Un’altra soluzione potrebbe essere quella di acquistare Joaquin Correa e Dzeko, visto il prezzo altissimo di Zapata. Infine, l’ipotesi più improbabile porterebbe i nerazzurri ad acquistare tutti e tre gli attaccanti.