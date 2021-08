Dzeko su Inzaghi: «Gli anni alla Lazio parlano per lui. Per fortuna...»

Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Inter Tv rilasciando le prime dichiarazioni da giocatore nerazzurro. Le sue parole su Inzaghi

Edin Dzeko si è presentato all’Inter con un gol e un assist nella prima apparizione in maglia nerazzurra, nel corso dell’amichevole contro la Dinamo Kiev. Al bosniaco il compito di far dimenticare in fretta Lukaku, missione ardua ma non impossibile.

Il centravanti ha rilasciato delle dichiarazioni a Inter Tv: «Per me è una grande opportunità essere qui, voglio ringraziare la dirigenza e il mister per avermi dato fiducia. Inzaghi? Ci ho parlato e mi ha detto ‘meno male che non giochiamo più contro, anche se l’ultimo derby di Roma l’ho vinto io. Sono contento di lavorare con il mister, quello che ha fatto alla Lazio dice tutto»