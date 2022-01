Dzeko riaccende i motori: stasera la Lazio, poi la Juve

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Edin Dzeko torna disponibile dopo la guarigione dal Covid: la scelta di Inzaghi sul bosniaco in vista della Lazio

Simone Inzaghi ritrova Edin Dzeko, ma con tutta probabilità non lo manderà in campo dal primo minuto dopo la guarigione dal Covid 19 del bosniaco.

Il tecnico piacentino – scrive Tuttosport – sembra orientato a non rischiare l’ex Roma nel match di stasera contro la Lazio dal primo minuto. Possibile ingresso a gara in corso per Dzeko per mettere anche minuti delle gambe in vista della finale di Supercoppa di mercoledì contro la Juventus, gara dove Inzaghi vorrebbe puntare sul suo attaccante di riferimento dall’inizio.