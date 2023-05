Dzeko: «Il derby? Quello di Roma non è una partita normale»

Il giocatore dell’Inter, in procinto di affrontare l’euroderby, ha espresso le sue parole sulla stracittadina romana

Intervistato dai microfoni della Uefa, l’attaccante dell’Inter, Edin Dzeko, ha parlato dell’importanza del derby, citando anche quello romano tra Lazio e Roma, giocato da protagonista.

LE PAROLE-«Saranno due partite spettacolari. L’Italia e la città di Milano in particolare dovrebbero essere orgogliose di avere due club della stessa città che giocano la semifinale di Champions League. La posta in gioco è alta, giocare la finale a Istanbul sarebbe incredibile.I derby hanno cose in comune. Forse a Manchester non l’ho sentito tanto quanto lo sento qui in Italia. La Roma contro la Lazio, più il Milan contro l’Inter sono partite importanti. La gente ne parla prima e dopo le partite. I tifosi italiani considerano più importante vincere un derby che qualsiasi altra partita di campionato, soprattutto a Roma, ma anche qui a Milano. Queste partite sono molto diverse, in quanto non c’è un vero favorito. Non importa se un club è più forte o più debole. Entrambe le squadre danno tutto quello che hanno. Questo è ciò che vedremo in queste due partite»