Impallomeni: «Dybala scorciatoia per arrivare allo Scudetto, Mourinho...»

Stefano Impallomeni ha commentato l’arrivo di Dybala alla Roma. Ecco le sue parole per TMW Radio:

«Sta cambiando il calcio a Roma, è una presidenza che ha stile: poche parole e tanti fatti. Ora la Roma non può più nascondersi, con Dybala giocherà per altri obiettivi e c’è lo scalino di puntare alla Champions e forse l’argentino è la scorciatoia verso lo Scudetto.

Mourinho è venuto per vincere lo Scudetto, anche se non lo dirà mai. Lui vuole accorciare i tempi della vittoria. I Friedkin non tradiscono Mourinho e lui non tradisce la piazza. L’arrivo di Dybala certifica un percorso che vuole essere più rapido».