Dybala elogia De Rossi: «Siamo felici del suo modo di lavorare e vogliamo continuare con lui»

Alla vigilia della gara di Europa League con il Milan, in conferenza stampa Dybala ha parlato del lavoro svolto fino ad ora da De Rossi rilasciando queste parole

DE ROSSI – Abbiamo tante partite difficili, tutti sappiamo dove vogliamo essere l’anno prossimo e quale competizione vogliamo giocare. Con De Rossi ci troviamo benissimo, alcune scelte non dipendono né da me né da parte sua – ha aggiunto – Noi siamo molto contenti del lavoro che sta facendo, tutti vedono i risultati. A noi farebbe piacere continuare a lavorare con lui. Vedendolo ogni giorno come allena e cosa ci trasmette, sono sicuro che ha tutte le carte per arrivare al livello di Allegri e Mourinho