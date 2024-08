Dybala LASCIA la Roma! L’argentino RIFLETTE, l’offerta MONSTRE è sul tavolo

Dybala lascia la Roma: l’attaccante argentino riflette sull’offerta monstre arrivata dall’Arabia Saudita. Tutti i dettagli

La Lazio potrebbe perdere presto un importante avversario in vista dei derby stagionali con la Roma. Stiamo parlando di Paulo Dybala.

Stando a quanto riportato dalle parole dell’edizione odierna del Corriere della Sera, l’Arabia non molla il classe ’93. L’argentino starebbe riflettendo sull’offerta ricevuta: 2 anni a 20 milioni netti a stagione per giocare in una squadra controllata dal fondo Pif. Le prossime ore saranno decisive per capire se l’ex Juve lascerà dunque la Capitale.