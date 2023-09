Dutu: «Il gol al 96′ un’emozione incredibile, è la mia rete qui al Fersini». Le parole del biancoceleste

Matteo Dutu è intervenuto a fine partita. Il calciatore della Primavera della Lazio, che ha deciso la sfida di oggi contro il Sassuolo andando in gol all’ultimo secondo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti al Fersini. Le sue parole:

PAROLE– «Il gol al 96′ un’emozione incredibile, è il mio gol qui al Fersini, in casa. L’anno scorso ho segnato sempre fuori casa. Un gol importante in una partita complicata, contro un avversario aggressivo. Ci siamo voluto andare a prendere la vittoria tutti insieme, da squadra. Stiamo facendo un buon inizio, solo lo stop della prima giornata a Bergamo. Stiamo continuando con un buon passo, cercheremo di fare il meglio possibile. Centrali di difesa? Con Ruggeri ci troviamo a memoria, ci capiano, stiamo sempre insieme in campo e fuori. Cerchiamo di curare il dettaglio, per un centrale è fondamentale ».

OBIETTIVI– «Cambiano gli obiettivi? Il nostro obiettivo è sempre quello di fare il meglio possibile e cercare di arrivare a risultati che ci consentano di essere felici di quello che stiamo facendo, di come stiamo lavorando. Sta andando bene, se continuiamo così… La classifica non la guardiamo, ma cercheremo di fare il possibile. Esordio in Youth League? Siamo entrati bene in campo, nel secondo tempo siamo un po’ calati fisicamente e mentalmente. L’Atletico è una buona squadra che teneva il possesso. Anche in Youth League se stiamo concentrati e lavoriamo da squadra, possiamo far bene. Obiettivi personali? Dal punto di vista dei gol non mi sono posto niente, vorrei cercare di diventare, insieme ai miei compagni, una delle migliori difese del campionato. Stiamo lavorando bene, abbiamo grande intesa ».