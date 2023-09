Vlahovic a DAZN: «Lazio bella squadra ma oggi abbiamo meritato»

Dusan Vlahovic, attaccante della Juve, ha parlato nell’immediato post-partita della gara vinta contro la Lazio: le dichiarazioni

Dusan Vlahovic ha così parlato a Dazn dopo Juve-Lazio.

GRANDE VITTORIA – «Secondo me poteva andare meglio se non prendevamo gol, ma questa vittoria dà morale. Abbiamo lavorato per questo, la prima partita dopo la sosta non si sa mai come può andare ma siamo stati cattivi, solidi e compatti. Complimenti alla Lazio ma abbiamo meritato di vincere».

COSA E’ CAMBIATO – «E’ stato un anno difficile sotto tutti i punti di vista, non avevamo comunque fatto male. Questa volta in questa stagione ci sentiamo più arrabbiati e ci sono alcuni conti in sospeso. Solo così possiamo fare grandi cose partita dopo partita. Vogliamo entrare tra le prime quattro e faremo di tutto».

PIU’ BRILLANTE – «Lo scorso anno ho sofferto tanto, ma se scendevo in campo ero pronto per giocare. Ora è un capitolo chiuso, non torno indietro e guardo al futuro. Il presente è la cosa più importante di tutte».

COPPIA CON CHIESA – «Siamo grandi amici, ci conosciamo da tanto. Possiamo giocare finalmente insieme, sono contento che ci dia una grande mano sotto tanti punti di vista. Spero faremo entrambi benissimo».