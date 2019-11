Durmisi, il danese lavora senza sosta per il recupero – VIDEO

Durmisi, il biancoceleste sta recuperando dopo un lungo stop. Sui social ha mostrato i suoi allenamenti per tornare in forma

Non vede il campo da tanto, tantissimo tempo. Riza Durmisi sta vivendo uno dei periodi più difficili da quando è approdato nella Capitale. Da titolare, quasi fisso, è svicolato nelle retrovie di mister Inzaghi.

Complice anche il fisico non al meglio il danese ha perso anche la nazionale. In una recente imtervista ha dichiarato di voler solo tornare a giocare a calcio e i suoi allenamenti dimostrano quanta determinazione stia impiegando per farlo.