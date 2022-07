Durante: «Marcos Antonio mi ricorda Sensi. È molto bravo tecnicamente»

Sabatino Durante, agente FIFA ed esperto di calcio brasiliano, ha parlato ai microfoni di TWM Radio di Marcos Antonio

«Lui per esempio è stato pochissimo in Brasile. È un piccoletto, diciamo che per la struttura fisica e ruolo potremmo paragonarlo a Sensi, ma non è Sensi. È un giocatore molto bravo tecnicamente ed è un distributore di gioco. De Zerbi me ne ha parlato molto bene e penso che Sarri lo metta a dirigere l’impostazione di gioco».