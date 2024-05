Dumfries chiede scusa: «Il gesto dello striscione è stato inopportuno, ho sbagliato»

Dumfries, il giocatore olandese fa marcia indietro riguardo lo striscione esposto dal calciatore durante la festa scudetto

Alla luce delle polemiche scatenate durante la festa scudetto di domenica, Dumfries pubblica un post Instagram in cui fa chiarezza definitiva su quanto accaduto e chiede scusa

DUMFRIES –Ieri è stato il giorno più bello per me, tutti i giocatori e tutto il club. Grazie mille ai tifosi che si sono presentati in migliaia alla parata. È stata una bella sensazione festeggiare con tutti voi, ha avuto un grande significato per la squadra. Durante la parata, ho commesso un errore tenendo in alto uno striscione che mostrava un’immagine inappropriata. Sono un giocatore che ama la rivalità nel calcio, è una parte cruciale di qualsiasi gioco. Mi rendo conto che tenere alto lo striscione è stato un errore di giudizio da parte mia e non è stata una cosa intelligente da parte mia. Spostiamo il focus su quella che è stata la stagione più incredibile per l’Inter. Grazie ancora per tutto il vostro sostegno in questa stagione, e per i festeggiamenti di ieri, non li dimenticherò mai