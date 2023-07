D’Ubaldo: «Milinkovic Savic? Lotito potrebbe portarlo in scadenza» Le parole del giornalista

Intervenuto a TMWRadio, il noto giornalista, Guido D’Ubaldo, ha parlato del rebus Lazio–Milinkovic Savic.

LE PAROLE- Conoscendo Lotito credo che non si farà prendere per il collo, potrebbe anche portarlo in scadenza. Fino a qualche anno fa parlava di 120/130 milioni, ma ora ovviamente ha perso valore