Ds, alla nuova Roma piace Paratici. Juventus, piace Igli Tare

Calciomercato.it fa il punto sul futuro del ds della Lazio Igli Tare, che sarebbe finito sotto la lente di ingrandimento della Juventus.

Il futuro del ds della Lazio Tare potrebbe essere lontano dalla Capitale. Per calciomercato.it, come l’albanese lo scorso anno stava per approdare al Milan, questa volta potrebbe ricevere le avances della Juventus. Fabio Paratici infatti piace alla nuova Roma di Friedkin. Nel summit previsto a Londra tra giallorossi e Vecchia Signora dovrebbe finire con prepotenza il nome di Paratici, a quel punto i bianconeri virerebbero sull’ex attaccante biancoceleste.