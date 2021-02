Draghi sullo sport, «Il Governo si è impegnato ad aiutarlo e sostenerlo»

Il nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi ha parlato anche del settore dello sport nel suo discorso di replica alla Camera

Adesso anche lo sport rientra a pieno titolo nel programma di Governo del nuovo Presidente del Consiglio Mario Draghi. Intervenuto con il suo discorso di replica alla Camera dei Deputati, il neo-premier ha voluto parlare anche di questo importante settore del nostro Paese.

Ecco le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport: «Il fatto che non ne abbia parlato non vuol dire che non è importante. Il Governo si è impegnato ad aiutare e sostenere profondamente un settore fortemente radicato nella nostra società e nell’immaginario collettivo. Non solo per l’impatto economico ma per il suo straordinario valore sociale».

Ha continuato poi sui prossimi impegni sportivi del paese: «Penso ai grandi eventi sportivi nazionali e internazionali la cui massima espressione sarà per i Giochi olimpici di Milano e Cortina, che l’Italia ospiterà nel 2026. Il lavoro che dobbiamo sviluppare per prepararci al meglio all’evento è già una manifestazione di fiducia nel futuro dell’Italia, oltre che un’occasione per il suo sviluppo, specie nel campo delle infrastrutture, del turismo, dell’innovazione tecnologica, della sostenibilità ambientale».