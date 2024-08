Dovbyk AVVISA la Lazio: «Darò TUTTO me stesso per vincere il derby. La Roma...»

Artem Dovbyk avvisa la Lazio: le dichiarazioni del neo attaccante romanista in vista del prossimo derby con i biancocelesti

Artem Dovbyk, nuovo attaccante della Roma, ha così parlato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’ucraino lancia la sfida alla Lazio verso il prossimo derby.

DERBY – «Tutti sanno quanto è importante il derby, sia per i tifosi sia per il club. Posso solo promettere che darò tutto me stesso per vincere questa partita».

SCELTA ROMA – «Ho deciso dopo aver parlato con Dan Friedkin. Ho avuto sensazioni buone, mi ha fatto sentire importante, dicendomi cosa si aspettava da me. Ma ho parlato pure con DeRossi e Ghisolfi, è stato importante».