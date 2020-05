Serie A, il Dott. Nanni sarà il rappresentante dei medici in FIGC

Il responsabile sanitario del Bologna sarà il nuovo rappresentante di categoria in FIGC, è stato stabilito durante l’Assemblea

Oggi si è tenuta l’Assemblea di Lega Serie A, utile per delineare il nuovo rappresentante dei medici in FIGC dopo le dimissioni di Tavana.

Molti presidenti, tra cui Lotito, spingevano per la candidatura del Dottor Causarano, medico sociale della Roma, ma alla fine ha avuto la meglio il Dottor Gianni Nanni, responsabile sanitario del Bologna. Ecco il comunicato della Lega: «L’Assemblea ha indicato il Dott. Nanni della Società Bologna per rappresentare nella Commissione medico scientifica della Figc le istanze delle Società, che saranno previamente informate in sede assembleare».