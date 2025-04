Doppietta Saltnes, Bodo Glimt Lazio ora è 2-0. Sempre più in salita la partita dei biancocelesti in terra norvegese

Condividi via email

Doppietta Saltnes, l’attaccante norvegese trascina il Bodo nella sfida contro la Lazio: l’assist di Hauge illumina il centrocampista

L’imbucata dell’ex attaccante del Milan Peter Hauge ha servito un assist delicatissimo per il compagno norvegese. Ulrik doppietta Saltnes, almeno così sarà ricordato dai tifosi della Lazio, è l’incubo della retroguardia biancoceleste in quanto è stato in grado di infilare un’altra rete con uno scavetto al volo che ha sorpreso il portiere Mandas.

Purtroppo l’intervento di Romagnoli in extremis non è stato sufficiente ad impedire al pallone di varcare interamente la porta. Ora la Lazio dovrà affrontare con la maggior serenità possibile il finale di gara senza stravolgere le carte in vista della fine