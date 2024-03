Doppietta Castellanos, anche la Lazio lo celebra: non succedeva da quasi 10 anni che...

Doppietta Castellanos, anche la Lazio celebra il Taty dopo i gol di Frosinone. E segnala un dato che non si verificava dal 2015

La Lazio, celebrando i due gol di Castellanos al Frosinone, ha riportato in auge una statistica che non si verificava da quasi 10 anni in campionato.

IL MESSAGGIO – Tre gol per il blitz. La Lazio espugna Frosinone grazie a Zaccagni e alla doppietta di Castellanos.

Una notte indimenticabile per l`argentino, entrato dalla panchina e a segno due volte: l`ultima doppietta di un calciatore biancoceleste che non partiva dall`inizio, prima del Taty, risaliva a quella di Alessandro Matri, decisivo nel 2-0 della Lazio contro l`Udinese nel settembre 2015.

Ampliando invece il dato alle gare in trasferta, la doppietta dalla panchina più recente era datata marzo 2009, quando Rocchi firmò la vittoria a Napoli per 0-2.

Due gol dalla panchina infine erano già arrivati in questa stagione, con la doppia chiamata di Immobile nel 2-0 al Celtic in Champions League.