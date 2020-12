Donnarumma vs Immobile: decimo confronto di una sfida equilibrata

Gigio Donnarumma e Ciro Immobile si sfidano in Milan-Lazio: tra loro è il decimo confronto in Serie A. I precedenti

Donnarumma e Immobile, trascinatori delle rispettive squadre, sono pronti all’ennesimo duello in Milan-Lazio. I due hanno origini comuni: sono nati a soli 8 km di distanza, con più di qualche anno di differenza, e hanno avuto percorsi diversi. Il portiere è stato subito lanciato tra i big, a soli 17 anni. L’attaccante invece, dalla Juve, dove è cresciuto, ha dovuto affrontare varie avventure prime di consacrarsi con la maglia biancoceleste.

Le due bandiere delle rispettive squadre si affronteranno in quella che è la loro decima gara contro in Serie A. Come analizza La Gazzetta dello Sport, il portiere rossonero e l’attaccante biancoceleste si sono incontrati 9 volte: 5 pareggi e 2 vittorie a testa, con altrettante sconfitte. Perfetta parità, dunque… Almeno fino a questo momento.