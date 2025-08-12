Donnarumma PSG, ecco i motivi della rottura: il futuro del portiere della Nazionale

Donnarumma PSG, portiere e squadra francese sembrano sempre più lontani, ecco i motivi della rottura e cosa filtra sul futuro del portiere della Nazionale

La frattura tra Gianluigi Donnarumma e il Paris Saint-Germain è ormai evidente e sembra inevitabile. Il portiere azzurro, che ha sfidato spesso la Lazio in passato e ora guida la Nazionale, non è stato convocato da Luis Enrique per la Supercoppa Europea, che si giocherà domani contro il Tottenham, il primo impegno ufficiale della stagione. Questa esclusione conferma che la separazione tra il giocatore e il PSG è ormai imminente. Infatti, il club parigino ha già acquistato Lucas Chevalier dal Lille, destinato a partire titolare contro gli Spurs, un segno chiaro che la transizione tra i due portieri è ormai completata.

Donnarumma, capitano della Nazionale, non è riuscito a trovare un accordo per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2026. Il PSG, spiega Tuttosport questa mattina, si trova ora davanti a una scelta difficile: venderlo subito, incassando una somma, o rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno. Il precedente caso Kylian Mbappé, che l’anno scorso ha lasciato Parigi a costo zero per il Real Madrid, è ancora fresco e preoccupa Nasser Al Khelaifi.

Il Manchester United è in cima alla lista delle squadre interessate a Donnarumma, considerando il portiere azzurro ideale per migliorare il proprio reparto difensivo. I Red Devils, reduci da un mercato costoso con acquisti come Sesko, Mbeumo, Matheus Cunha e Diego León, potrebbero tentare di chiudere l’affare già quest’anno, se il PSG fosse disposto a lasciare che siano altri a fissare le condizioni.

Sebbene la situazione sia complessa, non è impossibile, anche considerando quanto accaduto con Mbappé. Inoltre, la situazione di André Onana, non completamente in sintonia con Rúben Amorim e fermo per infortunio, potrebbe spingere lo United a fare un’offerta al PSG.