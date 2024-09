Donnarumma: «Bravi a REAGIRE. Partita DIFENSIVA stupenda e RINGRAZIO lui per quella chiusura»

Le parole del portiere del PSG, Gianluigi Donnarumma, a margine della sfida tra Francia e Italia. Ecco le sue dichiarazioni alla Rai

Gianluigi Donnarumma ha parlato alla Rai a margine sfida dell’Italia vinta contro la Francia.

PAROLE– «Inizio? Non ero ancora pronto, non avevo messo bene il guanto. Siamo stati anche poco furbi noi ma poi siamo stati bravi a reagire e a fare una grande partita. I ragazzi sono stati bravi a stare calmi e giocare bene il pallone. Quello è stato fondamentale per vincere alla fine. E’ stato bravo il mister a capire cosa avevamo sbagliato all’Europeo e su cosa potevamo migliorare. Partita stupenda a livello difensivo. Stasera ho visto un’Italia unita e con voglia di vincere, sono tornati i vecchi sorrisi, questa partita me l’aspettavo e sono contento. Chiusura di Di Lorenzo? Siamo un gruppo unito e con voglia di non prendere gol. Con giocate così, c’è solo da ringraziare».