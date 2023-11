Donati (ex Celtic): «Lazio, devi fare attenzione a lui». Le dichiarazioni dell’ex terzino oggi alla guida del Legnago

Massimo Donati, attuale allenatore del Legnago ma anche ex terzino del Celtic, ha parlato a La Gazzetta dello Sport per presentare il match attende la Lazio in Champions.

CHE GARA SARA’ – «La formazione di Rodgers non cambia il suo modo di giocare quando va in trasferta. Puntano molto sul ritmo, portando una forte pressione in avanti. Nella gara d’andata non dosarono molto bene le forze e nel calo finale vennero puniti dal gol-vittoria della Lazio. Il Celtic vuole giocarsi le chance di centrare il terzo posto. Ma la Lazio punta alla qualificazione. Inoltre, la squadra di Sarri vorrà riscattare il ko di Salerno. E fuori casa gli scozzesi non hanno quel passo in più che deriva dalla carica del proprio stadio…».

IL GIOCATORE PIU’ PERICOLOSO – «Il centravanti Furuhashi. Si muove tanto, è molto rapido e all’andata segnò pure…».