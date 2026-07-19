Domínguez Lazio, l’affare decolla: contatti vivi per chiudere la trattativa. Le ultime

Domínguez Lazio, sono ore decisive per la chiusura dell’affare! Gli ultimi aggiornamenti emersi

La Lazio ha individuato in Sergi Domínguez il profilo ideale per rinforzare il pacchetto arretrato e colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Mario Gila. Il giovane difensore spagnolo rappresenta l’obiettivo prioritario del club biancoceleste, che punta su di lui per coniugare qualità immediata e prospettiva futura. A muoversi in prima persona per accelerare i tempi è stato direttamente Gennaro Gattuso: il tecnico della Lazio, convinto della bontà dell’operazione, ha deciso di sfruttare le sue fitte relazioni nel mondo del calcio per sbloccare l’impasse. Come riportato da Il Messaggero, il mister ha contattato personalmente Zvonimir Boban, presidente della Dinamo Zagabria, per discutere i termini di un’operazione che sta entrando nel vivo.

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La trattativa per Sergi Domínguez

La strategia si basa su una formula precisa: prestito con diritto di riscatto fissato a una cifra complessiva di 12 milioni di euro. Con il Venezia che ha ufficialmente virato su altri obiettivi, la Lazio si ritrova ora con la strada spianata per arrivare a Sergi Domínguez. La risposta del club croato alla proposta avanzata dai biancocelesti è attesa nelle prossime 48 ore; un passaggio cruciale che definirà la bontà delle ambizioni biancocelesti su questo talento internazionale che ha stregato Gennaro Gattuso.

Piano B: Comuzzo resta in preallarme

Qualora la trattativa per lo spagnolo dovesse subire una frenata improvvisa o ricevere un riscontro negativo, la Lazio ha già pronto il piano B. Si tratta di Pietro Comuzzo, giovane difensore di proprietà della Fiorentina. Il centrale è un profilo estremamente gradito tanto alla società quanto al tecnico, che ne apprezza la capacità di adattamento e la determinazione. Il calciatore viola, consapevole di trovare poco spazio a Firenze, avrebbe già espresso il proprio gradimento per un eventuale trasferimento a Roma, mettendosi a disposizione per la formula del prestito. La situazione rimane dinamica: la Lazio vuole chiudere la questione difensore entro brevissimo tempo per permettere al nuovo innesto di aggregarsi al gruppo il prima possibile.