Dodero: «Calcio femminile? Ecco come si combatte»

Alida Dodero, capitano del Cagliari Calcio a 5 Femminile, ha rilasciato un’intervista per Cagliarinews24. Le parole di Dodero:

Essere il capitano comporta delle responsabilità, non solo dentro il campo, ma anche all’interno dello spogliatoio. Quali sono le difficoltà nel gestire il rapporto con le compagne più esperte e quelle più giovani?

«Partendo dal presupposto che la fascia non me l’aspettavo minimamente, il presidente ha deciso di darmi questa responsabilità, che per me è anche motivo di grande orgoglio. Non sapevo se sarei stata all’altezza e spero di ricoprire questo ruolo al meglio. Cerco di essere di supporto per le mie compagne, sia per le più esperte che le più giovani. Per fortuna nel nostro spogliatoio non ci sono difficoltà tra noi, siamo tutte serene e questo facilita notevolmente il mio compito»

Sei tra le italiane che hanno avuto l’opportunità di indossare per prime la maglia del Cagliari Calcio a 5 Femminile, nato grazie alla partnership con la Mediterranea Cagliari, che ha permesso alla società rossoblù di disputare il massimo campionato italiano di Futsal. Quali sono state le sensazioni al momento del fischio d’inizio della prima giornata?

«Mi sento fortuna a poter far parte di questa società e poter partecipare ad una competizione di così alto livello. Ovviamente già l’esordio in serie A è fonte di forti emozioni, ma poterlo fare con indosso la maglia della mia terra è davvero un surplus»

