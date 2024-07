Djukanovic Lazio, futuro in Italia per il giocatore? La POSIZIONE del club biancoceleste è molto CHIARA

Djukanovic Lazio, il montenegrino piace al club biancoceleste sul quale c’è anche la Stella Rossa: la situazione attuale

Il calciomercato della Lazio è in continua fase di evoluzione, e tra i vari nomi accostati al club biancoceleste ne spunta uno nuovo ovvero quello di Djukanovic. Secondo quanto riporta Di Marzio la situazione è la seguente, ossia che sul calciatore c’è anche la Stella Rossa la quale ha presentato al club del calciatore ovvero l’Hammraby un offerta di 3.5 milioni di euro

Per quanto riguarda la Lazio, attualmente spiega il giornalista per il club biancoceleste non risulta essere una priorità primaria nonostante piaccia per l’attacco.