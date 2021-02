Diritti tv Serie A, non solo Sky e Dazn: spunta una terza pretendente

Eleven Sports scende in campo per i diritti televisivi della Serie A per il triennio 2021/2024. Ecco i dettagli dell’offerta

Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, anche Eleven Sports avrebbe presentato un’offerta per i diritti tv della Serie A per il triennio 2021/2024.

Si tratterebbe di un’offerta da 110 milioni di euro all’anno per la creazione di un canale di Lega da abbinare all’offerta da 750 milioni di euro di Sky. In totale farebbero 850 milioni, 10 in più rispetto all’offerta DAZN-TIM.