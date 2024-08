Serie A, NESSUN accordo con la Francia per i diritti tv: i dettagli e cosa sta succedendo. Le prime due giornate non sono state trasmesse

Come riportato da L’Equipe, non è ancora stato trovato l’accordo per la trasmissione della Serie A sulle tv francesi. Infatti, BeInSport, società che ha acquistato i diritti televisivi del campionato italiano negli ultimi anni, ha presentato un’offerta al ribasso che la Lega Serie A non ha ancora accettato.

Inoltre, ci sarebbero anche altri due operatori che vorrebbero presentare un’offerta. Uno di questi è DAZN Francia.