Zazzaroni: «I diritti tv sono una vittoria politica di De Siervo»

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha detto la sua sulla questione dei diritti tv, che tanto sta facendo parlare

La vicenda dei diritti tv è stata senza alcun dubbio uno degli argomenti più importanti di questi ultimi giorni. Il passaggio a Dazn rappresenta una vera e propria rivoluzione. A dire la sua è stato anche il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni.

«Il 26 la Lega ha assegnato i diritti tv per il prossimo triennio a Dazn, togliendoli a Sky, i cui azionisti e abbonati hanno contribuito per diciotto anni a pagare gli stipendi della serie A, in sostanza mantenendola. È stata la vittoria politica di Luigi De Siervo, l’amministratore delegato di via Rosellini.. In questo momento De Siervo non gode di grande popolarità dalle parti di Rogoredo dove sono ipotizzati tagli piuttosto consistenti per questioni di sostenibilità del business», queste le parole del giornalista, apparse sul noto quotidiano sportivo romano.