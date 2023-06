Diritti Tv, Mediaset vuole una gara di serie A in chiaro: i dettagli

Diritti tv, per la prossima stagione di serie A Mediaset vorrebbe puntare a trasmettere una gara in chiaro: tutti i dettagli

Neanche il tempo di archiviare la stagione, che la serie A è già proiettata al futuro e al prossimo campionato. Secondo quanto riporta TMW il 29 Giugno le squadre di serie A conosceranno l’esito delle trattative private per i diritti tv del campionato.

Il sito web spiega inoltre, che a essere in corsa per i diritti sui match di serie A sono Sky, Dazn e Mediaset, con quest’ultima che starebbe puntando alla trasmissione di una partita in chiaro, in particolare del sabato sera.