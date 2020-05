Diritti TV, i club di Serie A pronti a far rispettare i patti con un’ingiunzione

I club della Serie A attendono il pagamento dei diritti TV da parte di Sky, DAZN e IMG: oggi può partire l’ingiunzione

I club di Serie A non ci stanno. La questione dei Diritti TV accende, se possibile, ancora di più la questione della ripresa: oggi può partire l’ingiunzione nei confronti della televisioni, per il mancato pagamento dei diritti TV da parte di Sky, DAZN e IMG.

Come riporta Tuttosport, le TV vorrebbero aspettare la ripresa del campionato prima di pagare, ma la decisione non piace alle squadre non vogliono concedere sconti.