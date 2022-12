Pellegrini, il DS: «Sta a lui decidere come proseguire l’avventura con noi»

Il DS dell’Eintrach Francoforte ha parlato del futuro di Luca Pellegrini, terzino sinistro che piace molto alla Lazio

Intervistato da Sport1, il DS dell’Eintracht Francoforte ha parlato in questi termini del futuro di Luca Pellegrini, terzino sinistro di proprietà della Juve che piace molto anche alla Lazio:

«Dopo un buon inizio, Luca ha avuto difficoltà e poi anche piccoli infortuni. Si vedeva che ha la volontà di farsi strada, ma non ha ancora trovato il suo ritmo. Non ha ancora esaurito tutto il suo potenziale con noi. Si vede che ha una buona velocità e un buon comportamento nei duelli. Sarà fondamentale che porti costantemente e in modo affidabile queste qualità in campo e che le sviluppi ogni giorno in allenamento. Tocca a lui decidere come portare avanti questa avventura».