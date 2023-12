Dionisi su Mourinho: «Nessuno si deve azzardare a parlare male di giocatori altrui specialmente lui»

Dionisi, il tecnico del Sassuolo si scaglia contro il portoghese riguardo le parole forti di quest’ultimo nei confronti di Berardi

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Dionisi ha parlato della gara con la Roma soffermandosi sulle esternazioni di Mourinho nei confronti di Berardi

MOURINHO – «Io sono abituato al fair play e all’educazione, che fortunatamente ho. Io mi permetto solo di parlare dei miei giocatori e della mia squadra. Per questo dico che nessuno dovrebbe permettersi di parlare dei giocatori altrui. Se c’è una squadra che ha fair play questa è il Sassuolo, a differenza della Roma che è una delle squadre più fallose del campionato. Quelle di Mourinho sono parole sbagliate. Se al fair play si risponde in modo diverso allora non c’è neanche bisogno di discutere. Parliamo della partita»