Dionisi ribadisce: «Berardi? Fino a che sarà con noi darà il massimo, non vedo l’ora di godermelo in campionato»

Dionisi, il tecnico del Sassuolo al termine della sconfitta con il Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Berardi

BERARDI 90 MINUTI – Anche Lopez, Matheus Henrique e Cragno la hanno giocata tutta. Domenico è il più ‘importante’, rappresenta tanto, ha il 10 perché è il 10, ha numeri pazzeschi e non vedo l’ora di godermelo in campionato. Quel che sarà sarà, ma fin quando è qua fa il massimo per determinare in questa squadra e anche oggi l’ha dimostrato