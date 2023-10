Dionisi a DAZN: «Provedel ha fatto di tutto per prenderla fuori area ma…». Le parole del tecnico del Sassuolo

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta con la Lazio.

PRESTAZIONE – «Nel primo tempo era difficile fare peggio di quello che abbiamo fatto. Nella nostra prestazione ci sono stati errori importanti. Meriti della Lazio e demeriti nostri. Nell’errore ci siamo afflosciamo con poco coraggio. Hanno doti fisiche diverse dalle nostre e dovevamo giocarla. Abbiamo fatto tanti errori tecnici, ma dovevamo avere più coraggio di giocare. Non abbiamo partecipato tutti».

MANCATA REAZIONE – «A fine primo tempo i ragazzi erano delusi e affranti. Qualcuno era abbattuto perché sapeva di aver commesso errori individuali che avevano compromesso il risultato. Anche il secondo tempo è una conseguenza del primo, loro si sono abbassati e non siamo riusciti ad essere pericolosi anche avendo più il pallone. Speravo nella giocata del singolo ma era una giornata no. Lo abbiamo visto anche dall’episodio in cui Provedel era fuori dall’area col corpo, ma non con le mani. Ha fatto di tutto per prenderla fuori ma si è ritrovato dentro con le mani… Quando le cose non vengono è così. Dobbiamo cercare di essere più pericolosi».

PROBLEMI NEL RIPARTIRE – «Se non partecipano tutti alla manovra, i giocatori si ritrovano in posizioni sbagliate. Avevamo preparato una fase difensiva in cui due o tre giocatori si sarebbero dovuti trovare in posizione più alta poi per la riconquista. Oggi avevamo un centrocampo tutto nuovo, quando cambi tanto devi sperare che i risultati diano consapevolezza e sicurezze. Poi se perdi dei pezzi rallenti tutto. Ci sono giocatori come Matheus Henrique che per noi sono certezze. Noi dobbiamo avere qualità e umiltà per uscire da queste situazioni. Oggi non siamo riusciti a riattaccare dopo aver difeso».