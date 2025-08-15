Diogo Jota, bellissimo gesto del Chlesea verso la famiglia del giocatore, ecco tutti i dettagli della vicenda

Un gesto di grande umanità arriva dal Chelsea dopo il trionfo al Mondiale per Club. In seguito al tragico incidente che ha coinvolto Diogo Jota e suo fratello André Silva, il club londinese ha deciso di devolvere una parte del premio vinto nella competizione alla famiglia dei due portoghesi. La notizia è stata riportata da The Athletic, che ha raccontato la decisione della squadra di destinare parte dell’incasso per onorare la memoria di Jota, scomparso in un drammatico incidente.

Il trionfo del Chelsea ha fruttato circa 14 milioni di euro, pari a 430.000 euro a giocatore. Una somma simile verrà devoluta alle famiglie dei due fratelli, come segno di solidarietà e vicinanza in un momento di dolore immenso. Questo gesto va ben oltre la competizione, dimostrando che il calcio può essere anche un veicolo di affetto e supporto in momenti tragici. Inoltre, la Premier League ha annunciato che omaggerà Jota durante la prima giornata del campionato, come ulteriore tributo alla sua memoria.

La scelta del Chelsea non solo riflette la generosità del club, ma sottolinea anche l’aspetto umano del calcio, che spesso viene oscurato dalle rivalità sportive. In un contesto dove la competizione regna, questo gesto è un raggio di luce che ricorda come, a volte, il cuore della partita batta più forte delle sfide in campo. Un messaggio potente di solidarietà, unità e umanità che trascende ogni barriera. Tutto il mondo del calcio, compreso – ovviamente – la Lazio, ha seguito la vicenda con grande trasporto e vicinanza.