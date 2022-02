Zoff: «Lazio troppo altalenante, sull'Europa...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dino Zoff, ex allenatore della Lazio, ha parlato dell’andamento dei biancocelesti in campionato: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di TMW, Dino Zoff ha parlato in questi termini della Lazio:

«Lazio in Europa League? Bisogna vedere, finora è stata alterna nei risultati ed è difficile fare un pronostico. la Lazio è sempre stata in posizioni alte negli ultimi anni. Le possibilità ci possono essere. Troppi gol subiti? L’importante ora è fare risultato e magari se ne fai uno in più va bene lo stesso. La partita di domani conta molto, la perdita di Vlahovic per i viola può pesare, senza un giocatore così la partita è giocabile per la Lazio».