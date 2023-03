Retegui meglio di Immobile? Zoff non ci sta: le parole

Dino Zoff, ex allenatore della Lazio, ritiene esagerate le considerazioni su Retegui: molto difficile scalzare uno come Immobile

Intervistato da Rai Radio 1, Dino Zoff ha parlato così di Retegui in contrapposizione all’attaccante della Lazio Ciro Immobile:

«Non ci sono tante punte, ma non è che arriva uno e può scalzare Immobile che ha fatto 50 gol all’anno da diversi anni, sono le consuete esagerazioni del nostro calcio. Ci sono pochi giocatori italiani. Io faccio sempre gli esempi: è brutto parlare dei miei tempi, ma in Friuli quando giocavo io avevamo 12 giocatori in Serie A e almeno un paio in Nazionale. Al giorno d’oggi con tutti i preparatori che girano, chi è bravo trova subito una squadra degna della sua qualità. Ci sono meno italiani che giocano, è questo il problema. Non è un problema di non farli giocare in Serie A, è proprio il problema che non ci sono o ce ne sono pochi».