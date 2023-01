Zoff e il paragone Vialli-Immobile: «Ciro lo ricorda in una cosa»

Dino Zoff, ex allenatore della Lazio, ha voluto ricordare Gianluca Vialli: bello il paragone con Ciro Immobile

Intervistato da La Stampa, Dino Zoff ha parlato così di Gianluca Vialli:

«Un grande attaccante, con un forte senso del gol. Ma non viveva solo per quello, sapeva giocare coi compagni, era generoso, sempre pronto a battersi anche per i compagni di squadra. Paragone con un attaccante attuale? Non so dirvi se in termini di gioco, anche perché oramai di attaccanti in Italia ne abbiamo pochi. Se parliamo in termini di gol, Immobile è quello che lo ricorda di più».