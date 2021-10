Zoff: «Grande partita della Lazio contro l’Inter, ecco cosa manca»

Dino Zoff ha fatto i complimenti alla Lazio per la bella vittoria ottenuta contro l’Inter ma ha sottolineato come manchi un’identità precisa

Dino Zoff, intervenuto ai microfoni di juventusnews24, ha analizzato anche l’andamento della Lazio di Maurizio Sarri. Ecco le parole dell’ex portiere sui biancocelesti:

«La Lazio non ha ancora un’identità chiara. Ci sono sicuramente aspetti positivi, ha vinto una grande partita contro l’Inter, ma non c’è un gioco ben chiaro e definito in questo momento».

