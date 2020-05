Lazio, Dimitri Strakosha: «Thomas Positivo? Diffuse bugie»

Dimitri Strakosha ha risposto su Instagram a delle accuse diffamatorie riguardo la positività al Covid-19 del fratello, portiere della Lazio

Thomas Strakosha è attualmente infortunato, ma secondo Massimo Brambati, come riporta Le Bombe di Vlad, ci sarebbe qualcosa di non detto: «C‘è un giocatore del Milan positivo al Coronavirus ed anche uno della Lazio. Non è vero che Strakosha ha un infortunio alla caviglia, è positivo al Coronavirus. Almeno ha fatto un tampone ed è risultato positivo. Lo dico in funzione del fatto che se adottiamo il protocollo tedesco, possiamo affrontare la prossima ripartenza in modo sereno. Si ammala il giocatore, va in quarantena solo lui. L’altro giocatore del Milan è Kessie. Ha viaggiato con Gervinho di fianco tornando dall’Africa, hanno messo in quarantena anche lui».

Non si è fatta attendere la risposta del fratello del numero uno della Lazio, Dimitri, che su Instagram ha scritto: «Dovresti vergognarti di diffondere bugie e se non rispettassi la tua età ti farei personalmente causa per disinformazione».