Dimissioni Tudor, Lotito ALLO SCOPERTO: «Non ne sono a conoscenza. Se farà come Sarri…» Le parole del presidente della Lazio

Sulla separazione tra Tudor e la Lazio, ha provato a fare chiarezza il presidente biancoceleste, Claudio Lotito. Le parole del patron ai microfoni di tag.24.it:

«Tudor ha lasciato la Lazio? Non ne sono a conoscenza. Non so cosa dirvi, il giorno che se ne è andato via Sarri io ero in commissione e mi hanno detto: ma si è dimesso Sarri? Se Tudor fa come lui non so che dirvi, ma io non lo so»