Dimissioni Sarri, il saluto di Romagnoli: così il difensore zittisce le polemiche – FOTO

Dimissioni Sarri, Romagnoli zittisce definitivamente le polemiche circolate nelle ultime ore: il messaggio – FOTO

Con questo messaggio su Instagram, il difensore della Lazio Alessio Romagnoli ha zittito le polemiche delle ultime ore dopo l’addio di Sarri.

IL MESSAGGIO – «Ti sarò sempre grato per tutto quello che hai fatto per me, per tutto ciò che mi hai insegnato, per quanto tu abbia significato. Come ti dissi, ho sempre ammirato le tue idee e se sono arrivato qui in parte lo devo a te. Peccato non sia durato abbastanza da poterci divertire ancora, insieme. Grazie MAESTRO».