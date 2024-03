Dimissioni Sarri, confronto con la squadra a Formello: quei tre giocatori gli avevano chiesto di ripensarci

Dimissioni Sarri, spunta il retroscena sul confronto con la squadra a Formello: tre calciatori gli hanno chiesto di ripensarci

Importante indiscrezione rilanciata da Il Messaggero sulle dimissioni di Sarri da tecnico della Lazio. Nel comunicare la decisione alla squadra a Formello, il tecnico si è scontrato con la forte volontà di gran parte della squadra di fargli cambiare idea.

In particolare, riporta il quotidiano, Cataldi, Romagnoli e Luca Pellegrini avrebbero insistito molto per far desistere il toscano che è però fin da subito sembrato irremovibile. Un segnala questo di come la squadra, anche chi giocava meno, era ancora dalla parte dell’allenatore.