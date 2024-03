Dimissioni Sarri, Lo Monaco si complimenta col tecnico: «Grande gesto, chi dice il contrario è un folle»

Dimissioni Sarri, Pietro Lo Monaco ha fatto i complimenti al tecnico per la decisione di lasciare spontaneamente i biancocelesti

Ospite a Tv Play, Pietro Lo Monaco ha parlato così delle dimissioni di Sarri:

PAROLE – «Per quanto concerne la Lazio le dimissioni di Sarri sono stato un gesto dignitoso e coerente che non fa nessuno nel mondo del calcio. Io lo avrei apprezzato ma mi pare che da più parti, anche da un presidente di Serie A che non faccio il nome (De Laurentiis) ha sentito parlare di mancata personalità ma siamo proprio alla follia. Sono frasi fatte che non servono a niente. Io lo vedo come un gesto di grande responsabilità, ha riconosciuto lui stesso di non avere la squadra in pugno interrompendo il rapporto e rinunciando a un altro anno di contratto. Aldilà del risultato tecnico dove quando un allenatore arriva a questo punto c’è sempre un fallimento che però è colpa anche della società che l’ha ingaggiato».