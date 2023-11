Dimissioni Sarri? Per Lotito più responsabili i giocatori ma non si opporrebbe. Il motivo

Dimissioni Sarri, per Claudio Lotito le responsabilità maggiori sono dei calciatori ma non si opporrebbe all’addio del tecnico

Dopo Salernitana-Lazio Maurizio Sarri ha aperto per la prima volta alle possibili dimissioni. Sul tema è intervenuto in questo modo il Corriere dello Sport:

sugli scenari legati alla panchina pesa anche il contratto di Sarri da 4 milioni netti fino al 2025. Le prime percezioni di insoddisfazione di Lotito risalgono a settembre, dopo il disgelo di ottobre non c’è mai stata una vera riconciliazione. Lotito non si opporrebbe alle eventuali dimissioni di Sarri, lo solleverebbero da impicci e costi.

A settembre, parlando di futuro, erano rimasti che si sarebbero confrontati a fine stagione sul proseguimento del rapporto concordando la reciproca volontà di trovare una soluzione economica consensuale in caso di separazione. E’ un patto che per autenticità e attendibilità è da valutare con i fatti. Chissà se varrebbe in caso di divorzio anticipato. Si sa com’è Lotito, non è un mangiallenatori. Ogni stagione che ha portato ad un taglio è stata un’agonia.