Dimissioni Sarri, clamoroso retroscena: aveva dato questo ultimatum a Lotito. Era arrivata la minaccia del tecnico al presidente

Come svelato dal Corriere dello Sport Maurizio Sarri, dopo il comunicato in cui Lotito prese le difese di Igli Tare mettendo nero su bianco l’obiettivo Champions, arrivò persino a meditare e minacciare le dimissioni.

Uno sfogo dettato dal disagio e dalla delusione rientrato in un paio di giorni. Temeva di aver perso l’appoggio del presidente e la centralità del progetto, non certo la lazialità acquisita dalle prime settimane in cui ha cominciato a lavorare a Roma. Un lunghissimo colloquio con Lotito favorì il chiarimento e gli restituì la forza da esercitare nei confronti del gruppo. Guai se un tecnico viene scavalcato e perde autorevolezza di fronte allo spogliatoio. Neppure sono casuali le visite sempre più frequenti del senatore, reclamate dallo stesso tecnico, per esprimere la presenza della società. Hanno ripreso in pugno la Lazio, incamminandosi verso la Champions.