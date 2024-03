Dimissioni Sarri, Gabriele Corsi: il conduttore tifoso laziale saluta sui social il tecnico – FOTO

Dimissioni Sarri, il conduttore e tifoso laziale congeda il tecnico toscano che si è dimesso dalla squadra capitolina

La mattinata di ieri è stata terrificante per la Lazio e i suoi tifosi con le dimissioni di Sarri, che devono però far ripartire la squadra in vista del futuro. A congedare il tecnico ci pensa su Twitter il conduttore e tifoso biancoceleste Gabriele Corsi che esterna queste parole